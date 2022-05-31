Нидерландский пианист Юп Бивинг (Joep Beving) опубликовал новое видео на произведение Paris s’enflamme, что переводится как «пламя Парижа». В клипе показаны подготовка к съемке и безупречное исполнение композитором произведения. Трек является частью нового полноформатного альбома, который – как обещает Юп Беринг – выйдет в свет уже этим летом.

Юп Бевинг подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире. Обозреватели причисляют Бевинга к последователям Филипа Гласса. Бевинг же признает, что вдохновляется его работами, но собственную музыку находит куда более простой: «Мои альбомы — это по сути своей лаунж. Музыка для расслабления, созерцания, покоя. И не более того». В 2019 году Юп создал свой первый оригинальный саундтрек к фильму, драме «Земля обетованная» японского режиссера Такахисы Зезе, а спустя два года дополнил свое кинокомпозиторское портфолио фильмом «Мой папа — самолет» по роману-бестселлеру писательницы Антуанетты Боймер, которая одновременно выступила режиссером картины.

Подробнее с творчеством Юпа Бевинга можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.