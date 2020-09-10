Питер Бродерик выпустил Blackberry, свой первый песенный альбом за последние пять лет. Он был записан в лондонской квартире композитора прошлым летом и состоит из восьми произведений. Бродерик сыграл все инструментальные партии, а в заключительной песне спела жена композитора и его пасынок. В текстах Питер уделяет внимание семье, влиянию технологий на жизнь человека, природе, важности взаимодействия с внешним миром в городе и деревне.

«Когда несколько лет назад я стал одержим сбором съедобных дикорастущих растений, то не особо радовался скромной ежевике, но вскоре с большой охотой вернулся к фрукту моей юности. Даже в самых суровых городских условиях корявые и упругие лозы ежевики сплетаются и пробиваются сквозь толщу асфальта, словно напоминая нам, откуда мы родом», — раскрывает значение названия альбома американский композитор.

Любимчик прессы, неутомимый экспериментатор, Питер Бродерик (Peter Broderick) популярен во многом благодаря своей страсти к коллаборациям с другими музыкантами. Среди самых известных проектов, в которых он участвовал — дуэт с давним приятелем Нильсом Фрамом Oliveray и датская электронная группа Efterklang. Он занимается переосмыслением творчества Артура Расселла. Пробует себя в экспериментальной электронике вместе с голландским продюсером Machinefabriek. Наконец, Бродерик — резидент модного британского лейбла Erased Tapes, где регулярно выходят его сольные альбомы, вольной формы фортепианные импровизации и акустический эмбиент. Подробнее с творчеством Питера Бродерика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.