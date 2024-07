Долгожданный трейлер фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева впечатляет не только красочными кадрами, но и музыкой. В нем звучит Eclipse — заключительная песня культового альбома The Dark Side of the Moon 1973 года британской группы Pink Floyd в аранжировке Ханса Циммера. Композитор придал ей величественное оркестровое звучание под стать эпическому размаху современной экранизации романа Фрэнка Герберта. Примечателен и тот факт, что в 70-х годах Pink Floyd должны были написать музыку к так и несостоявшейся экранизации «Дюны» режиссера Алехандро Ходоровски, так что этот выбор одновременно является и данью уважения со стороны нынешней съемочной команды.

Трейлер «Дюны» оставляет без ответа множество вопросов, но главный вывод заключается в том, что фильм претендует на звание самой масштабной научно-фантастической эпопеи, завершающей 2020 год, а Pink Floyd и эпический саундтрек Ханса Циммера только усиливают это ощущение. Продюсеры следуют модным веяниям, когда в трейлере звучит атмосферная переработка узнаваемого мотива. В частности, для недавно опубликованного ролика к фильму «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза композитор Майкл Джаккино сделал аранжировку, опять же, заключительной песни Something In The Way из альбома Nevermind группы Nirvana. Мировая премьера фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева намечена на 18 декабря.

Ханс Циммер (Hans Zimmer) — один из самых известных, влиятельных и коммерчески успешных кинокомпозиторов XXI века. Человек, оказавший колоссальное влияние на новейшую историю голливудского кино и поп-культуру в целом. В Голливуде Ханса Циммера называют немецкой машиной. За свою долгую карьеру он никогда не делал пауз в работе и не опускал планку качества. Мастер головокружительных, тревожных симфонический партий и электроники, Циммер стал особенно популярен благодаря сотрудничеству с режиссером Кристофером Ноланом, с которым работал практически над всеми его фильмами. На протяжении многих лет немецкий композитор писал в соавторстве с Лорном Бэлфом и Джоном Пауэллом. Подробнее с творчеством Ханса Циммера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.