У композитора Фабрицио Патерлини вышел новый альбом «Summer Stories»

«Summer Stories» отличается расширенным звуковым диапазоном. В дополнение к традиционным для композитора фортепианным партиям, он активно использует синтезаторы, модульные системы и эффекты.

Новый альбом Патерлини был записан в течение летних месяцев 2024 года. По словам самого композитора, он придерживается подхода, позволяющего выпускать музыку практически сразу после ее создания, с минимальной обработкой и редактированием, чтобы слушатели ощутили непосредственную связь с процессом творчества. Такой метод противоречит стандартной практике музыкальной индустрии, где значительное внимание уделяется подготовке и продвижению альбома задолго до его выхода. Однако Патерлини осознанно отказывается от этой концепции, чтобы передать слушателю «творческое пламя» в первозданной форме.