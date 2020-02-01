Вышла новая биография Дарио Марианелли (Dario Marianelli) в альманахе композиторов.

Дарио Марианелли (Dario Marianelli) — итальянский композитор, пианист и дирижер, автор саундтреков к таким голливудским кинолентам, как «Ешь, молись, люби», «Паддингтон 2», «Джен Эйр», «V – значит Вендетта», «Трансформеры». За музыку к фильму «Искупление» в 2008 году он был награжден премиями «Оскар» и «Золотой глобус» и дважды становился номинантом на «Оскар» за саундтреки к драмам «Гордость и предубеждение» и «Анна Каренина».

Подробнее с творчеством французского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/marianelli