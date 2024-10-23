Альбом Оулавюра Арналдса The Invisible EP вышел 3 года назад

Три года назад свет увидел мини-альбом Оулавюра Арналдса The Invisible EP. Произведения с этого сборника были записаны композитором за десять лет до официального релиза EP в 2021 году.

Сам Арналдс отмечает необычность этого проекта и выражает благодарность поклонникам за теплый прием пластинки. Особую трогательность этому релизу придает история, которой поделился композитор: на его свадьбе свекор исполнил одну из композиций EP, «Respite», на гитаре, дополнив ее собственным вокалом и лирикой, посвященной молодоженам. Несмотря на то, что Арналдс не сразу узнал свою мелодию, этот жест стал для него очень приятным и трогательным сюрпризом.

«The Invisible EP» - это не просто сборник музыкальных произведений, а настоящее эмоциональное путешествие. Каждая композиция этого релиза - это отдельная история, наполненная глубиной и чувственностью. Неудивительно, что альбом продолжает вдохновлять и трогать сердца слушателей по всему миру.