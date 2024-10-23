Альбом Оулавюра Арналдса The Invisible EP вышел 3 года назад

23.10.24

Три года назад свет увидел мини-альбом Оулавюра Арналдса The Invisible EP. Произведения с этого сборника были записаны композитором за десять лет до официального релиза EP в 2021 году.

Сам Арналдс отмечает необычность этого проекта и выражает благодарность поклонникам за теплый прием пластинки. Особую трогательность этому релизу придает история, которой поделился композитор: на его свадьбе свекор исполнил одну из композиций EP, «Respite», на гитаре, дополнив ее собственным вокалом и лирикой, посвященной молодоженам. Несмотря на то, что Арналдс не сразу узнал свою мелодию, этот жест стал для него очень приятным и трогательным сюрпризом.

«The Invisible EP» - это не просто сборник музыкальных произведений, а настоящее эмоциональное путешествие. Каждая композиция этого релиза - это отдельная история, наполненная глубиной и чувственностью. Неудивительно, что альбом продолжает вдохновлять и трогать сердца слушателей по всему миру.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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