В отличие от рояля, тембр у пианино менее насыщенный, клавиатура не настолько чувствительна, а диапазон громкости существенно уже. Однако такие акустические характеристики совершенно не мешают создавать на нем великолепные по качеству звука и выразительности пьесы. В то время как большинство неоклассиков исполняют свои произведения на концертных роялях, эти композиторы предпочитают кроткое, интимное звучание комнатного фортепиано, которое ничем не уступает по эмоциональной глубине своему громоздкому «коллеге по цеху».



Читайте подробнее в статье «Неоклассики, которые предпочитают пианино» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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