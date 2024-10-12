Юки Мурата, пианистка Anoice, поделилась 13-м треком «pastoral in the north» с альбома «24 Piano Sketches»

12.10.24

Японская пианистка и композитор Юки Мурата выпустила 13-й трек под названием «Pastoral in the North» в рамках своего масштабного проекта «24 Piano Sketches». Этот альбом, который состоит из 24 фортепианных композиций, записанных на различных ретро-устройствах, таких как кассетные магнитофоны и старые модели iPhone, призван передать смену сезонов через тонкие и атмосферные мелодии. Мурата добавляет по два трека каждый месяц, постепенно раскрывая весь альбом в течение года.

Трек «Pastoral in the North» отражает тихую, меланхоличную атмосферу зимних пейзажей, подчеркивая желание композитора «разговаривать с ветром» в пасмурные дни. В этом произведении, как и во всем проекте, прослеживается особое внимание к природе и изменению сезонов, что подчеркивается акцентом на живые, естественные звуки в записи. Все треки альбома сопровождаются полароидными снимками, сделанными её коллегой по группе Anoice, Такахиро Кидо, что добавляет визуальный элемент к музыкальной композиции.

Проект привлекает внимание своей уникальной концепцией, где каждый трек словно приглашает слушателя к созерцанию и размышлению, создавая глубоко ностальгическое настроение через минималистичные фортепианные партии и звуки окружающей среды.

Юки Мурата (Yuki Murata) начинала на заре 2000-х как классическая пианистка, обучалась тонкостям игры на инструменте в Канаде, Франции, неоднократно становилась лауреатом национальных и международных конкурсов молодых исполнителей. Она является участницей группы Anoice и других проектов Такахиро Кидо. Узнаваемый почерк Юки — короткие воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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