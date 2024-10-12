Японская пианистка и композитор Юки Мурата выпустила 13-й трек под названием «Pastoral in the North» в рамках своего масштабного проекта «24 Piano Sketches». Этот альбом, который состоит из 24 фортепианных композиций, записанных на различных ретро-устройствах, таких как кассетные магнитофоны и старые модели iPhone, призван передать смену сезонов через тонкие и атмосферные мелодии. Мурата добавляет по два трека каждый месяц, постепенно раскрывая весь альбом в течение года.

Трек «Pastoral in the North» отражает тихую, меланхоличную атмосферу зимних пейзажей, подчеркивая желание композитора «разговаривать с ветром» в пасмурные дни. В этом произведении, как и во всем проекте, прослеживается особое внимание к природе и изменению сезонов, что подчеркивается акцентом на живые, естественные звуки в записи. Все треки альбома сопровождаются полароидными снимками, сделанными её коллегой по группе Anoice, Такахиро Кидо, что добавляет визуальный элемент к музыкальной композиции.

Проект привлекает внимание своей уникальной концепцией, где каждый трек словно приглашает слушателя к созерцанию и размышлению, создавая глубоко ностальгическое настроение через минималистичные фортепианные партии и звуки окружающей среды.