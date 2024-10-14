Состоялся релиз нового альбома композитора Майкла Прайса — «Diary 2»

14.10.24

Состоялся релиз нового альбома известного британского композитора Майкла Прайса — «Diary 2», который стал долгожданным продолжением его серии импровизаций на пианино, начатой в 2017 году. Новый альбом, выпущенный 11 октября 2024 года, включает в себя 12 композиций, каждая из которых пронизана мелодичностью и эмоциональной глубиной, характерной для работ Прайса.

«Diary 2» продолжает линию предыдущих релизов композитора, таких как его популярный альбом «Diary», однако в этот раз композиции звучат более утончённо и продуманно, отражая его музыкальное развитие за последние годы. Вдохновлённый природными циклами и изменениями времени года, альбом включает треки с названиями, отсылающими к традиционным британским праздникам и временам года, например, «A Summer Solstice» и «The Marsden Cuckoo».

Майкл Прайс, известный своими работами для кино и телевидения (такими как саундтреки к сериалам «Шерлок» и «Незабытые»), остаётся верен своему стилю — минимализму и эмоциональной выразительности. Альбом «Diary 2» доступен для прослушивания на популярных музыкальных платформах и уже получает положительные отзывы от поклонников классической и современной неоклассической музыки.

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкл Прайс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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