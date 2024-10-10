10 октября — День рождения Майкла Джаккино, композитора «Мира Юрского Периода» и «Вверх»

10.10.24

10 октября отмечает свой день рождения выдающийся американский композитор Майкл Джаккино, известный своими работами в области музыки для кино, сериалов и видеоигр. Его творчество стало неотъемлемой частью таких культовых проектов, как «Мир Юрского Периода», «Вверх», «Суперсемейка» и многих других значимых произведений.

Одной из первых серьезных работ Джаккино стал саундтрек к игре The Lost World: Jurassic Park (1997), которая вошла в историю как первая игра для PlayStation с живым симфоническим оркестровым сопровождением. Это достижение позволило молодому композитору обратить на себя внимание в индустрии и открыло ему дорогу к более масштабным проектам.

Среди самых известных кинопроектов Джаккино — саундтреки к фильмам Pixar. В 2009 году композитор получил «Оскар» за музыку к мультфильму «Вверх», трогательная мелодия которого стала символом всей картины. Простота и эмоциональная глубина этого саундтрека сделали его одним из самых узнаваемых музыкальных произведений в анимации.

Кроме того, Джаккино внес весомый вклад в музыкальное оформление таких блокбастеров, как «Мир Юрского Периода», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Доктор Стрэндж» и новая версия «Планеты обезьян». Его работа с оркестровыми аранжировками и акцент на использовании флейт, скрипок и других классических инструментов помогли создать запоминающиеся звуковые ландшафты, которые усиливают напряжение и драматизм сюжетов.

Подробнее с творчеством Майкла Джаккино можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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