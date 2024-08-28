Макс Рихтер анонсировал эксклюзивные прослушивания нового альбома In a Landscape

Макс Рихтер объявил о предстоящих эксклюзивных прослушиваниях своего нового альбома In a Landscape в темноте.

Среди всех, кто в период с 20 по 27 августа оформил предзаказ альбома в официальном магазине композитора, будут разыграны приглашения на двоих на специальное прослушивание альбома в полной темноте в Амстердаме (3 сентября), Брюсселе (3 сентября) и Лондоне (4 сентября).

Для тех, кто оформил предзаказ до 20 августа, также предусмотрена возможность участия в розыгрыше. Соответствующая ссылка доступна в биографии композитора в социальных сетях.

Кроме того, Макс Рихтер лично примет участие в Q&A сессии с лондонской аудиторией. Отдельное мероприятие состоится в Нью-Йорке, ссылка на которое также указана в биографии композитора.