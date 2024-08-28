Макс Рихтер анонсировал эксклюзивные прослушивания нового альбома In a Landscape

28.08.24

Макс Рихтер объявил о предстоящих эксклюзивных прослушиваниях своего нового альбома In a Landscape в темноте.

Среди всех, кто в период с 20 по 27 августа оформил предзаказ альбома в официальном магазине композитора, будут разыграны приглашения на двоих на специальное прослушивание альбома в полной темноте в Амстердаме (3 сентября), Брюсселе (3 сентября) и Лондоне (4 сентября).

Для тех, кто оформил предзаказ до 20 августа, также предусмотрена возможность участия в розыгрыше. Соответствующая ссылка доступна в биографии композитора в социальных сетях.

Кроме того, Макс Рихтер лично примет участие в Q&A сессии с лондонской аудиторией. Отдельное мероприятие состоится в Нью-Йорке, ссылка на которое также указана в биографии композитора.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале.

Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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