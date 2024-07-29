Композитор Макс Рихтер анонсировал произведение Late and Soon, вдохновленное стихотворением Уильяма Вордсворта The World Is Too Much With Us

29.07.24

Композитор Макс Рихтер создал новое произведение под названием Late and Soon, которое вдохновлено стихотворением Уильяма Вордсворта The World Is Too Much With Us:

Нас манит суеты избитый путь,

Проходит жизнь за выгодой в погоне;

Наш род Природе - как бы посторонний,

Мы от нее свободны, вот в чем жуть!

Пусть лунный свет волны ласкает грудь,

Пускай ветра зайдутся в диком стоне -

Или заснут, как спит цветок в бутоне:

Все это нас не может всколыхнуть.

О Боже! Для чего в дали блаженной

Язычником родиться я не мог!

Своей наивной верой вдохновенный,

Я в мире так бы не был одинок:

Протей вставал бы предо мной из пены

И дул Тритон в свой перевитый рог!

Перевод Г. Кружкова

Late and Soon состоит из двух треков общей продолжительностью 10 минут 29 секунд. Композитором и продюсером является сам Макс Рихтер. В композиции используются различные инструменты, такие как скрипка, виолончель, альт и фортепиано. Музыка передаёт атмосферу позднего вечера и ожидания чего-то нового и неизведанного.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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