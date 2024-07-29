Композитор Макс Рихтер анонсировал произведение Late and Soon, вдохновленное стихотворением Уильяма Вордсворта The World Is Too Much With Us

Композитор Макс Рихтер создал новое произведение под названием Late and Soon, которое вдохновлено стихотворением Уильяма Вордсворта The World Is Too Much With Us:
Нас манит суеты избитый путь,
Проходит жизнь за выгодой в погоне;
Наш род Природе - как бы посторонний,
Мы от нее свободны, вот в чем жуть!
Пусть лунный свет волны ласкает грудь,
Пускай ветра зайдутся в диком стоне -
Или заснут, как спит цветок в бутоне:
Все это нас не может всколыхнуть.
О Боже! Для чего в дали блаженной
Язычником родиться я не мог!
Своей наивной верой вдохновенный,
Я в мире так бы не был одинок:
Протей вставал бы предо мной из пены
И дул Тритон в свой перевитый рог!
Перевод Г. Кружкова