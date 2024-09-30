Музыка Макса Рихтера на неделе моды в Милане 2024

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале.

Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.