Музыка Макса Рихтера на неделе моды в Милане 2024

Ким Джонс, креативный директор Dior Homme и Fendi, пригласил композитора Макса Рихтера для участия в создании музыкального сопровождения на осеннем показе моды в Милане.
Показ был приурочен к 100-летию женского направления бренда, и Рихтер, известный своими кинематографическими композициями, гармонично дополнил атмосферу коллекции.
Музыка на шоу включала его знаковую композицию «Leo», записанную в 2006 году. Песня также известна по сериалу «Моя гениальная подруга». Такой музыкальный выбор создал настроение, объединяющее меланхолию и надежду, что подчеркнуло концепцию коллекции: контраст между театральностью, элегантностью и простотой.