Музыка Макса Рихтера на неделе моды в Милане 2024

30.09.24

Ким Джонс, креативный директор Dior Homme и Fendi, пригласил композитора Макса Рихтера для участия в создании музыкального сопровождения на осеннем показе моды в Милане.

Показ был приурочен к 100-летию женского направления бренда, и Рихтер, известный своими кинематографическими композициями, гармонично дополнил атмосферу коллекции.

Музыка на шоу включала его знаковую композицию «Leo», записанную в 2006 году. Песня также известна по сериалу «Моя гениальная подруга». Такой музыкальный выбор создал настроение, объединяющее меланхолию и надежду, что подчеркнуло концепцию коллекции: контраст между театральностью, элегантностью и простотой.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале.

Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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