Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle

Макс Рихтер рассказал о своём новом альбоме Sleep Circle04.09.25
Композитор Макс Рихтер готовит к выходу новый альбом Sleep Circle, релиз которого состоится 5 сентября. Работа приурочена к десятилетию его масштабного проекта Sleep — восьмичасовой композиции, исследующей взаимодействие музыки и состояния сна. Одновременно с выходом альбома в Лондоне, в зале Alexandra Palace, пройдёт самое крупное на сегодняшний день ночное исполнение Sleep.
По словам композитора, Sleep Circle основан на материале, написанном для концертных выступлений в 2023 году. В отличие от оригинального Sleep, этот цикл длительностью полтора часа построен на более активной и динамичной музыкальной ткани. Рихтер отмечает, что новая работа может ассоциироваться с фазой быстрого сна (REM), где преобладают сновидения и галлюцинаторные образы. Тем не менее автор подчёркивает, что не стремится задавать слушателю единственно возможный способ восприятия: альбом должен оставаться «открытым пространством» для индивидуального опыта.
Интерес Рихтера к теме сна возник ещё в начале 2010-х годов, когда он активно гастролировал, а его партнёр Юлия Мар наблюдала концерты онлайн в разные часы суток. Композитор обратил внимание на особое восприятие музыки в состоянии полудрёмы, что и стало основой для замысла ночных концертов и последующего альбома Sleep.
Творчество Рихтера, объединяющее классику и элементы электроники, не ограничивается концертной деятельностью. Его музыка звучала в кино и на телевидении (The Leftovers, Mary Queen of Scots, Ad Astra), в балете и даже в модных показах — например, в сотрудничестве с Dior. Сам композитор определяет музыку как способ исследования мира, «подобный составлению карты».
По его словам, процесс сочинения остаётся экспериментальным: часть произведений рождается быстро, другие требуют недель работы, пока композитор «не найдёт их собственную неизбежность». Рихтер сравнивает это с кулинарией: у каждого автора есть узнаваемый «отпечаток вкуса», который делает музыку его собственной.
Альбом Sleep Circle продолжает линию исследований границы между сном и реальностью, а его выход и масштабное исполнение в Лондоне могут стать одним из ключевых событий в современном неоклассическом пространстве 2024 года.
Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
