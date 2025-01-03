3 января — День рождения композитора Люка Говарда

3 января отмечает свой день рождения австралийский композитор Люк Говард. Говард является одной из ключевых фигур современной неоклассической сцены Австралии, известен своими изысканными и атмосферными музыкальными произведениями.

Свою карьеру он начал с создания в 2010 году Luke Howard Trio, однако его музыкальная деятельность стартовала еще в начале 2000-х годов, когда он сочинял фортепианные партии и произведения на заказ для других исполнителей. В 2011 году, вместе с джазовым бас-гитаристом Яносом Брюнелем, Говард отправился в путешествие по Северной Европе, результатом которого стал совместный альбом. Вдохновленный природой Норвегии, он вернулся в Осло в 2013 году для записи второго альбома своего трио.

Благодаря сотрудничеству с Mercury KX, Говард стал популярным в Европе, где проводит большинство своих концертов. После выпуска нескольких альбомов и коллабораций он занялся экспериментальными проектами.

Творчество Люка Говарда продолжает оказывать значительное влияние на современную неоклассическую музыку, сочетая в себе элементы классики, эмбиента и джаза, создавая уникальные и глубокие музыкальные произведения.

Подробнее с творчеством Люка Говарда можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.