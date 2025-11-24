Макс Рихтер выпустил новый альбом — саундтрек к фильму «Хамнет»24.11.25
Макс Рихтер выпустил оригинальный саундтрек к фильму «Хамнет» — новой полнометражной картине режиссёра Хлои Чжао. Цифровая версия саундтрека доступна уже сейчас, а релиз на виниле намечен на 9 января 2026 года.
«Хамнет» — экранизация одноимённого романа Мэгги О’Фаррелл, рассказывающего историю любви и утраты, послужившую творческим импульсом для создания самой знаменитой трагедии Уильяма Шекспира — «Гамлета». В картине снялись Джесси Бакли и Пол Мескал, а сама лента уже получила высокую оценку критиков, включая People’s Choice Award на Международном кинофестивале в Торонто.
В комментарии к релизу Макс Рихтер отметил, что при создании музыки за основу взял элементы елизаветинской музыкальной традиции — инструментовку, гармонию и общий характер звучания. Однако эти стилистические черты используются не в реконструктивных целях, а для подчёркивания внутренней драматургии фильма.
По словам композитора, работа над музыкой началась ещё на этапе чтения сценария. Первые наброски отражали ключевые темы картины: семейные связи, проживание утраты, связь человека с природой и внутренний путь героини Агнес. Некоторые из этих музыкальных идей Чжао использовала уже во время съёмок, а позднее они стали основой монтажных решений и общей архитектуры саундтрека.
Особое место в партитуре занимает хоровая фактура, связанная с образом Агнес — эмоциональный центр картины. Женские голоса здесь работают как в духе композиторов эпохи Шекспира, так и в сугубо современном психологическом контексте, создавая атмосферу интимности и трагического созерцания.
Музыка к «Хамнету» продолжает линию, благодаря которой Рихтер стал одним из наиболее влиятельных композиторов своего поколения: сочетание классической оркестровки и электронных элементов, внимательность к внутренним состояниям героев и узнаваемый минималистический язык. Его работы давно завоевали мировую аудиторию — суммарное количество стримов превышает три миллиарда, а фильмография насчитывает более пятидесяти проектов. Ранее Рихтер сотрудничал с такими режиссёрами, как Дени Вильнёв, Мартин Скорсезе и Ари Фольман.
