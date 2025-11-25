Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Бетховена, Баха и Шуберта

Исландский пианист Викингур Олафссон, обладатель премии «Грэмми», выпустил новый альбом Opus 109, посвящённый музыкальному диалогу между тремя ключевыми фигурами классического канона: Иоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном и Францом Шубертом. Релиз доступен в цифровом формате, а также на CD и виниле.

Основу программы составляет Соната Бетховена «№ 30 ми мажор, Op. 109» — одно из центральных произведений позднего периода композитора. Олафссон выстраивает вокруг неё историческую и стилевую перспективу, демонстрируя, как музыкальные идеи разных эпох сходятся в этом произведении.

В альбом включены: три произведения Баха, включая масштабную Партуиту № 6, две сонаты Бетховена — Op. 109 и Соната № 27 ми минор, Op. 90, ранняя двухчастная Соната Шуберта ми минор, D. 566.

Весь альбом объединён общей тональной сферой ми мажор и ми минор. Для Олафссона, который обладает синестезией, эта тональность окрашена в насыщенные зелёные оттенки. По его словам, такое «цветовое единство» позволяет воспринимать программу как цельное музыкальное путешествие, где произведения разных авторов обретают общую эмоциональную и эстетическую плоскость.

Олафссон известен вниманием к деталям, артикуляции и прозрачности фактуры — качествам, которые в его интерпретациях соединяют историческую информированность с современным подходом. В Opus 109 он не только подчеркивает линию преемственности между тремя композиторами, но и раскрывает контрасты между барочной архитектурой Баха, зрелой драматургией Бетховена и лиризмом раннего Шуберта.

Opus 109 продолжает серию проектов Олафссона, в которых он обращается к великим именам прошлого, стремясь показать их актуальность через новый контекст и точные музыкальные акценты. Альбом представляет собой не просто подборку произведений, а тщательно продуманную концептуальную программу, исследующую взаимное влияние композиторов и единство музыкальной формы.

