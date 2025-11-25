Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Бетховена, Баха и Шуберта

Викингур Олафссон выпустил новый альбом OPUS 109 с композициями Бетховена, Баха и Шуберта25.11.25
Исландский пианист Викингур Олафссон, обладатель премии «Грэмми», выпустил новый альбом Opus 109, посвящённый музыкальному диалогу между тремя ключевыми фигурами классического канона: Иоганном Себастьяном Бахом, Людвигом ван Бетховеном и Францом Шубертом. Релиз доступен в цифровом формате, а также на CD и виниле.
Основу программы составляет Соната Бетховена «№ 30 ми мажор, Op. 109» — одно из центральных произведений позднего периода композитора. Олафссон выстраивает вокруг неё историческую и стилевую перспективу, демонстрируя, как музыкальные идеи разных эпох сходятся в этом произведении.
В альбом включены: три произведения Баха, включая масштабную Партуиту № 6, две сонаты Бетховена — Op. 109 и Соната № 27 ми минор, Op. 90, ранняя двухчастная Соната Шуберта ми минор, D. 566.
Весь альбом объединён общей тональной сферой ми мажор и ми минор. Для Олафссона, который обладает синестезией, эта тональность окрашена в насыщенные зелёные оттенки. По его словам, такое «цветовое единство» позволяет воспринимать программу как цельное музыкальное путешествие, где произведения разных авторов обретают общую эмоциональную и эстетическую плоскость.
Олафссон известен вниманием к деталям, артикуляции и прозрачности фактуры — качествам, которые в его интерпретациях соединяют историческую информированность с современным подходом. В Opus 109 он не только подчеркивает линию преемственности между тремя композиторами, но и раскрывает контрасты между барочной архитектурой Баха, зрелой драматургией Бетховена и лиризмом раннего Шуберта.
Opus 109 продолжает серию проектов Олафссона, в которых он обращается к великим именам прошлого, стремясь показать их актуальность через новый контекст и точные музыкальные акценты. Альбом представляет собой не просто подборку произведений, а тщательно продуманную концептуальную программу, исследующую взаимное влияние композиторов и единство музыкальной формы.
Читайте также: Макс Рихтер выпустил новый альбом — саундтрек к фильму «Хамнет»
Похожие новости
Макс Рихтер выпустил новый альбом — саундтрек к фильму «Хамнет»24.11.25
Макс Рихтер выпустил оригинальный саундтрек к фильму «Хамнет» — новой полнометражной картине режиссёра Хлои Чжао...
23 ноября — День рождения Людовико Эйнауди23.11.25
23 ноября отмечается день рождения Людовико Эйнауди — одного из наиболее влиятельных и узнаваемых композиторов современной неоклассической сцены...
Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились первыми синглами с альбома Music for Piano and Chamber Orchestra21.11.25
Такахиро Кидо и Юки Мурата представили два первых сингла с их грядущего совместного альбома Music for Piano and Chamber Orchestra...
Филипп Гласс и Тензин Чугьял выпустили совместный альбом — Be the Sky20.11.25
Состоялся релиз нового совместного альбома американского композитора Филиппа Гласса и тибетского музыканта и культурного посла Тензина Чугьяла...
Неизвестные произведения Баха для органа исполнили впервые за 300 лет19.11.25
В Германии впервые за более чем три столетия прозвучали два ранее неизвестных произведения Иоганна Себастьяна Баха...
Хания Рани выпустила новый альбом — Non Fiction18.11.25
Польская пианистка и композитор Хания Рани представила новый студийный альбом — Non Fiction - A Piano Concerto in Four Movements