Уже 8 декабря японские композиторы Такахиро Кидо, Юки Мурата и Кендзи Азума выпустят совместную композицию Ice Mermaid. Произведение основано на иллюстрации русалки в ледяном подводном мире. И авторы действительно чутко передали это настроение — музыка будто создана изо льда и холодной воды.

Релиз будет доступен на всех музыкальных площадках. «Рассматривая иллюстрацию, вы можете начать фантастическое путешествие вместе с русалкой», — делится Такахиро Кидо.

Обложка грядущей композиции Ice Mermaid

Такахиро Кидо (Takahiro Kido) — владелец токийского лейбла Ricco, верный соратник Юки Мурата, основатель проектов Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Импрессионист по духу, он ищет импульс к сочинению композиции в мимолетных ощущениях, зарисовках из реальной жизни. Кидо пишет музыку для кино, играет на добром десятке инструментов, самостоятельно программируя все записанные партии и дополняя полученное эффектами, шумами и глитчами. Юки Мурата (Yuki Murata) — супруга и верная соратница Такахиро Кидо по проектам Anoice, RiLF, films, cru, mizu amane. Узнаваемый почерк пианистки — кроткие, воздушные фортепианные импровизации. Мурата стремится передать своей музыкой чистую мимолетную эмоцию и состояние, потому позволяет произведениям оставаться на записи в первозданном виде, намеренно избегая всяческих исправлений и доработок. Подробнее с творчеством Такахиро Кидо и Юки Мурата можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.