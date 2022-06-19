Стал известен композитор, удостоенный честью написать музыку к новой части игры Warhammer 40 000: Darktide, выход которой запланирован на 13 сентября 2022. Йеспер Кюд (Jesper Kyd) — датский композитор и саунд-дизайнер, пишущий музыку для компьютерных игр и фильмов. Его дебют состоялся в 19 лет, а в 26 он открыл звукозаписывающую студию Nano Studios в Нью-Йорке. Кюд маневрирует между оркестровой, акустической и электронной музыкой. Датчанин является одним из самых продуктивных и титулованных композиторов в гейм-индустрии. Композитор принял участие в интервью и рассказал о том, что последние несколько лет в видеоиграх наблюдается подъем музыкального творчества!

Подробнее с творчеством Йеспера Кюд можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.