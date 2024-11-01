Японский композитор и дирижёр Дзё Хисаиси анонсировал выход нового альбома Mládí, который станет музыкальной коллекцией саундтреков к трём фильмам режиссёра Такеши Китано. Альбом будет официально выпущен 6 декабря 2024 года, приуроченный ко дню рождения композитора. Новый релиз выйдет на лейбле Deutsche Grammophon и будет доступен как в цифровом формате, так и на виниловой пластинке.

Проект Mládí является частью успешного сотрудничества Хисаиси с Венским симфоническим оркестром (Wiener Symphoniker), начавшегося с его выступления в Венском Мюзикферайне в марте 2023 года. В альбоме Хисаиси выступает в качестве солиста и дирижирует оркестром прямо за клавишами рояля. Композиция, вдохновленная камерной музыкой, включает три пьесы из саундтреков к фильмам Китано: «Summer» из фильма Кикуджиро (1999), «HANA-BI» из одноимённого криминального триллера 1997 года (в международном прокате также известного как Фейерверки), и главная тема из Kids Return (1996), посвящённого истории взросления. Название Mládí, что в переводе с чешского означает «юность», отсылает к одноимённому произведению Леоша Яначека.

Альбом Mládí подчеркивает многогранность творчества Хисаиси, хорошо известного также своей музыкой к фильмам Хаяо Миядзаки, включая такие легендарные работы, как Унесённые призраками, Мой сосед Тоторо и Принцесса Мононоке.