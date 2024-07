Итальянский композитор придумал название своему новому альбому, когда понял, что все глубже исследует темную сторону музыки. Вдохновленный наблюдениями за жизнью современного общества, Бруно Бавота признается: «Люди становятся более эгоистичными и не успевают слушать других людей, которых нужно услышать. Мы перестали проявлять сочувствие».

Get Lost — первый студийный альбом Бруно Бавоты с момента выхода Out of the Blue в 2016 году, который помог ему погрузиться в особенный мир анонимного, но значительного успеха благодаря попаданию в потоковые плейлисты и громким телевизионным упоминаниям. Out of the Blue ознаменовал начало ухода композитора от безупречной, традиционной фортепианной музыки. И если Get Lost не является полным переизобретением творчества Бруно, это, по крайней мере, радикально новое направление. Вместо того чтобы зацикливаться на звуке самого пианино, Бавота теперь исследует звуки вокруг — резонанс, тишину и акустику живого пространства, в котором находится и «дышит» пианино. Во время записи он использовал множество внешних педалей эффектов и процессоров, чтобы не только фиксировать те звуки, которые часто упускают из виду, но и семплировать, зацикливать и перемещать их как главных геров романа.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях всего интеллектуального и эмоционального. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. «В начале своей карьеры я сконцентрировался на кристально чистых звуках фортепиано, — говорит Бавота. — В конечном итоге все время, проведенное за инструментом, изменило и мое представление о нем. Я начал смотреть на него как на живой организм».