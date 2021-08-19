Знаменитая исландская виолончелистка прервала долгое молчание после череды завоеванных наград, чтобы сообщить о своем участии в записи саундтрека к популярной видеоигре Battlefield 2042. Студийным напарником Хильдур выступит продюсер Сэм Слейтер (Sam Slater), который уже успешно работал с ней над фильмом «Джокер» и сериалом «Чернобыль».

Для тандема это будет первый опыт работы с музыкой к компьютерной игре. По признанию самих композиторов, они с головой погрузились во вселенную Battlefield 2042 и написали действительно потрясающий материал. По словам музыкального директора Electronic Arts Стива Шнура, оригинальная звуковая дорожка для новой части является самым значительным кинематографическим достижением во франшизе и полностью изменит правила игры в индустрии. На сегодняшний день единственным опубликованным фрагментом будущего саундтрека является музыка из заставки ожидания трейлера с обратным отсчетом, который был представлен в июне этого года. Сама видеоигра Battlefield 2042 ожидается в магазинах 22 октября.

Хильдур Гуднадоуттир (Hildur Guðnadóttir) — исландская виолончелистка, композитор, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», автор музыки к сериалу «Чернобыль», фильмам «Джокер», «Стронг-Айленд». Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли. Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом Tu Non Mi Perderai Mai, созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном.