Американский композитор и автор музыки к Lineage II написал саундтрек к комедии «Режим героя» (Hero Mode) режиссера А. Дж. Теслера. По сюжету независимая студия геймдизайна находится на грани банкротства. Ее руководительница передает управление компанией своему сыну программисту-вундеркинду, чтобы тот создал видеоигру и спас бизнес. Для юноши это мечта, но для разработчиков студии — совсем наоборот. Саундтрек представляет собой смесь энергичной электронной музыки и размашистых оркестровок в духе молодежных приключенческих фильмов с нуарной атмосферой детектива. «Режим героя» вышел на экраны в июне этого года. Напомним, в прошлом году вышел саундтрек Билла Брауна к криминальному роад-муви «Дурная слава» режиссера Джошуа Колдуэлла.

Билл Браун (Bill Brown) — талантливый композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нетривиальным подходом к написанию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. В своей студии в Лос-Анджелесе он уже на протяжении многих лет создает захватывающую сложную оркестровую музыку, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера. Подробнее с творчеством Билла Брауна можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Один из самых деятельных американских композиторов, создавший музыку к десяткам популярных сериалов, фильмов и видеоигр, вернется в Россию осенью и будет лично дирижировать симфоническим оркестром Cinema and Game Music Orchestra. 26 августа 2022 года в Светлановском зале Дома Музыки прозвучат эпические, завораживающие мелодии, под которые проходят баталии в виртуальных королевствах Адена и Элмора. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/brown