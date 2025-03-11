Известный композитор Ханс Циммер, автор саундтреков к фильмам «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар», рассказал, почему решил отказаться от сотрудничества с Marvel Studios.

В интервью для подкаста «Happy Sad Confused» Циммер отметил, что ранее уже создавал музыку для нескольких супергеройских фильмов и сейчас стремится сосредоточиться на новых творческих задачах. По словам композитора, он работал над музыкальным сопровождением таких картин, как «Бэтмен», «Человек из стали» и «Чудо-женщина». Циммер добавил, что не видит необходимости вновь заниматься саундтреками для супергеройских фильмов, особенно если речь идет о второстепенных персонажах.

Следует добавить, что недавно Циммер был удостоен премии «Лучший саундтрек для визуальных медиа» за работу над фильмом «Дюна: Часть вторая» на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». Также летом 2025 года поклонники творчества композитора смогут насладиться его музыкой в картине «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

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