Польская пианистка получила «Фредерика» (Fryderyk), самую престижную награду в польской музыкальной индустрии, которую неофициально называют «польской Грэмми». Hania Rani одержала победу в номинациях «Лучший композитор», «Лучшая дебютная запись» (альбом Home), «Лучший альтернативный альбом» (альбом Home), «Лучшее новое выступление» (с певицей Мелой Котелюк).

«Я совсем не ожидала, что выиграю так много номинаций, записав всего один сольный фортепианный альбом дома. Я очень благодарна и хотела бы напомнить, что этого бы никогда не произошло без людей, с которыми я работаю и без которых я бы никогда не осуществила свои планы и мечты. Спасибо и моим дорогим слушателям за то, что поддерживали мою музыку», — растрогалась девушка.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь. Подробнее с творчеством Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.