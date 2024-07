Завершив трилогию Transitions, Фабрицио Патерлини почувствовал необходимость сделать паузу, чтобы подумать о будущем. Он начал просматривать свой жесткий диск и обнаружил несколько неизданных произведений, которые были четко поделены на две категории: одна включала сольную фортепианную музыку, другая — более кинематографическую, с фортепиано, струнными и электроникой в духе альбома Secret Book 2017 года. Поскольку эти произведения идеально отражали то, чем занимался композитор в последние годы, он решил собрать их «в одном альбоме с двумя разными душами». Так родился LifeBlood из 13 композиций.

Фраза «Жизненная сила» (Lifeblood) стала идеальным названием: по отдельности слова «жизнь» (life) и «кровь» (blood) имеют собственные значения, но когда они используются как одно слово, то приобретают другой смысл. Life, первая часть альбома — это сборник из шести камерных сольных фортепианных песен, созданных в период между 2019 и 2020 годами. Например, Solitude — это импровизация, которая обрела окончательную форму во время гастролей в Утрехте. Пьеса White Forest (in Kazan) была вдохновлена красотой Казани и ее окрестностей. For My Kids — это колыбельная для троих детей композитора, а Fragile on a Summer Night посвящена роскошной природе и теплым летним ночами северной Италии, где и проживает Патерлини.

Специально по случаю выхода нового альбома Фабрицио подготовил презентацию под названием Live & Flames. Ее идея состоит в том, чтобы вывести композитора и его музыку из зоны комфорта — вне «обычных мест», в которых он играет на фортепиано, чтобы отыскать истинную сущность музыки, смешивая ее с одной из самых древних стихий: огнем.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 19 и 20 августа сразу четыре концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 14 и 15 августа — в Московском планетарии. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика» 15, 16, 18 июля — в Петербурге, 17 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini