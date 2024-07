Алессандро Мартире запустил новый проект, в рамках которого каждую неделю на протяжении месяца выходит один ремикс электронного продюсера на одно из произведений с последнего альбома композитора Share The World. Для прослушивания уже доступны два: дуэт Mathame переработал пьесу Breath, дуэт Havoc & Lawn — Shadows of Desire. Первый диджей Герд Янсон объявил в качестве Essential New Tune в одной из самых популярных радиопрограмм, посвященных электронной музыке — у Пита Тонга на радио BBC Radio 1.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival