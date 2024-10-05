Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

Этот альбом отражает воспоминания о бесконечном лете и включает 13 новых композиций, созданных за последние два года. Каждое произведение погружает слушателя в атмосферу теплой поры и нежных мелодий, создавая уникальную звуковую палитру.

Сегодня выходит первый сингл с альбома — Rose Bay. Композиция символизирует начало музыкального путешествия по личным и творческим воспоминаниям Эйнауди о свободе и беззаботных летних днях. Не упустите возможность погрузиться в мир его вдохновения!