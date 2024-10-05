Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay

Прекрасные новости для всех поклонников итальянского композитора Людовико Эйнауди — маэстро анонсировал выход нового альбома! Релиз пластинки, получившей название The Summer Portraits, состоится 31 января 2025 года.
Композитор Людовико Эйнауди анонсировал альбом The Summer Portraits и опубликовал новое произведение Rose Bay05.10.24
Этот альбом отражает воспоминания о бесконечном лете и включает 13 новых композиций, созданных за последние два года. Каждое произведение погружает слушателя в атмосферу теплой поры и нежных мелодий, создавая уникальную звуковую палитру.
Сегодня выходит первый сингл с альбома — Rose Bay. Композиция символизирует начало музыкального путешествия по личным и творческим воспоминаниям Эйнауди о свободе и беззаботных летних днях. Не упустите возможность погрузиться в мир его вдохновения!
Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts
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