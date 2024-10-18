Эйнауди рассказал, что мелодия родилась совершенно спонтанно во время подготовки к концерту в Сиднейской опере. «В феврале прошлого года, сидя в гримерке за пианино и глядя в окно, я ждал начала концерта. И вдруг мои руки сами начали играть аккорды "Rose Bay"», – поделился композитор.

Эта импровизация впоследствии легла в основу новой композиции, которая стала первым синглом из его нового альбома The Summer Portraits. По словам Эйнауди, «Rose Bay» символизирует начало музыкального путешествия по его личным и творческим воспоминаниям о свободе и беззаботном лете.

«Я хотел создать музыку, которая бы передавала ощущение тепла, света и безмятежности», – признался композитор. «Мелодия "Rose Bay" – это как фотография момента, запечатлевшего мои самые яркие летние воспоминания».

Интересно отметить, что название композиции отсылает к заливу Роуз-Бэй в Сиднее, откуда открывается живописный вид на город. Именно это вдохновение и легло в основу мелодики и атмосферы произведения.