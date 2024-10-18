Итальянский композитор Людовико Эйнауди, автор множества саундтреков к фильмам и популярных фортепианных произведений, поделился историей создания своей новой композиции «Rose Bay».
Людовико Эйнауди рассказал историю создания композиции «Rose Bay»18.10.24
Эйнауди рассказал, что мелодия родилась совершенно спонтанно во время подготовки к концерту в Сиднейской опере. «В феврале прошлого года, сидя в гримерке за пианино и глядя в окно, я ждал начала концерта. И вдруг мои руки сами начали играть аккорды "Rose Bay"», – поделился композитор.
Эта импровизация впоследствии легла в основу новой композиции, которая стала первым синглом из его нового альбома The Summer Portraits. По словам Эйнауди, «Rose Bay» символизирует начало музыкального путешествия по его личным и творческим воспоминаниям о свободе и беззаботном лете.
«Я хотел создать музыку, которая бы передавала ощущение тепла, света и безмятежности», – признался композитор. «Мелодия "Rose Bay" – это как фотография момента, запечатлевшего мои самые яркие летние воспоминания».
Интересно отметить, что название композиции отсылает к заливу Роуз-Бэй в Сиднее, откуда открывается живописный вид на город. Именно это вдохновение и легло в основу мелодики и атмосферы произведения.
Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts
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