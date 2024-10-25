Людовико Эйнауди поделился новым произведением «Pathos» с альбома The Summer Portraits

25.10.24

Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил новую композицию «Pathos» с недавно анонсированного альбома The Summer Portraits. Вдохновением для этого произведения послужили его наблюдения за природой во время прогулки на лодке. По словам Эйнауди, находясь под открытым небом, он стремился запечатлеть «чистую энергию стихий», отмечая драматическую и величественную силу природы, которая буквально «накрывала его» светом и водой.

Эйнауди известен своим уникальным подходом к созданию минималистической музыки, способной передать глубокие эмоции через простые, но выразительные мелодии. Его новый альбом продолжает развивать эту концепцию, раскрывая красоту природы в ее самых впечатляющих проявлениях. Альбом The Summer Portraits станет своего рода музыкальной картиной, где каждая композиция передает состояние гармонии и созерцательности летнего времени.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts

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