9 апреля состоялась премьера уникального киноконцерта «Кинотеатр Эдуарда Артемьева», посвященного творчеству легендарного композитора. В программе прозвучали мелодии из таких фильмов, как «Солярис», «Сталкер», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Сибирский цирюльник», «Доктор Живаго», «Сибириада», «Легенда №17» и многих других.

В съемках киноконцерта приняли участие более 130 человек — сам композитор, музыканты Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипки, солисты Московского камерного хора под управлением Владимира Минина, солистка Лондонского оперного театра Ковент-Гарден Айгуль Ахметшина, лауреат международных конкурсов, пианистка Басиния Шульман, заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов, звезды мюзиклов Наталия Быстрова и Дмитрий Ермак, а также победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк и юная певица Полина Стембольская.

Эдуарда Артемьева называют патриархом советской электронной музыки — и это не преувеличение. Композитор создал более 150 саундтреков к игровым, документальным и анимационным фильмам, среди которых особое место занимают картины Андрея Тарковского («Солярис», «Зеркало», «Сталкер»), Никиты Михалкова («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Солнечный удар» и другие) и Андрея Кончаловского («Ближний круг», «Одиссея», «Щелкунчик и Крысиный король», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Грех» и другие). Артемьев является лауреатом многочисленных премий и государственных наград, президентом Российской ассоциации электроакустической музыки. О завораживающем, атмосферном саундтреке композитора к фильму «Солярис» читайте в нашем материале «Великие саундтреки из кино про бескрайний космос».