Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 1001

Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 100120.02.25
Американский пианист и композитор Дастин О'Хэллоран представил новый альбом 1 0 0 1, ставший его самым амбициозным проектом на сегодняшний день. Работа над ним началась еще до пандемии в сотрудничестве с хореографом Фукико Такасе и первоначально задумывалась как музыкально-танцевальная постановка. Однако ограниченные возможности живых выступлений заставили композитора переосмыслить концепцию, и теперь 1 0 0 1 представляет собой масштабное аудиопутешествие, исследующее границы взаимодействия между технологиями, природой и человеческим сознанием.
«Отправной точкой проекта стала культовая манга "Ghost in the Shell" Масамунэ Сиро», — рассказывает О'Хэллоран. «Он затрагивает идеи дуализма тела и разума. Мы с Фукико много обсуждали это: является ли сознание частью тела или чем-то отдельным? Что будет, если его можно будет перенести в другое тело? Эти вопросы легли в основу нашей работы».
Альбом разделен на несколько частей, каждая из которых символизирует определенный этап взаимодействия человечества с технологией. Первая часть передает хаотичную красоту природы, затем следует промежуточный этап, в котором технологии и люди начинают сосуществовать, но человеческое начало остается доминирующим. Заключительная часть оставляет слушателя перед неизвестным будущим, где границы между естественным и искусственным окончательно размываются. «Когда мы только начинали, мы не могли предсказать, насколько быстро разовьются технологии и как изменится этот диалог», — отмечает композитор.
Для записи альбома О'Хэллoран привлек ряд выдающихся музыкантов. В проекте приняли участие скрипач и композитор Брайан Сенти, электронный продюсер Пол Корли (известный по сотрудничеству с Sigur Rós), Будапештский художественный оркестр и специально отобранный вокальный ансамбль. Музыка сочетает акустические и электронные элементы, что позволило создать сложную, но в то же время целостную звуковую картину.
На композицию «Spiritus Naturae Aeternus» был снят видеоклип, режиссером которого выступил Маркус Энглмайр. В нем Такасе исполняет адаптацию оригинальной хореографии на фоне природных и заброшенных локаций Исландии.
«Фукико никогда раньше не была в Исландии», — вспоминает О'Хэллoран. «Во время съемок погода была просто безумной, штормы сменялись затишьем, и в какой-то момент мы даже сомневались, сможем ли продолжить. Но это только добавило напряжения и глубины. Она была невероятно стойкой и полностью приняла эти экстремальные условия».
Говоря о расширении своей музыкальной палитры, композитор подчеркивает, что этот проект стал его способом более глубоко исследовать электронное звучание, которое он использовал в дуэте A Winged Victory For The Sullen, но раньше не применял в сольных работах.
«Я понял, что не могу ограничиваться полумерами — мне нужно полностью погрузиться в этот процесс. Думаю, что артисты, которые не развиваются, оказывают медвежью услугу и себе, и своей аудитории», — говорит О’Хэллoран.
«В моменты сомнений я смотрю старые видео с Дэвидом Боуи, который был настоящим мастером поиска новых путей. Он напоминает мне, насколько важно постоянно бросать вызов самому себе и своим слушателям, даже если это значит потерять часть аудитории. Главное — сохранять любопытство и находиться на грани своих возможностей».
Альбом 1 0 0 1 вышел на лейбле Deutsche Grammophon, с которым О’Хэллoран сотрудничает с 2019 года. «Лейбл всегда поддерживал мои идеи», — говорит композитор. «Они позволили мне реализовать этот проект в полной мере, от записи оркестра и хора до высокого качества винилового издания».
1 0 0 1 уже доступен на всех цифровых платформах, а также выпущен на CD и виниле. Новый альбом Дастина О’Хэллoрана не только продолжает его творческий путь, но и ставит перед слушателем сложные философские вопросы о будущем человечества в эпоху технологического прогресса.
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