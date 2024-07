Американский композитор и пианист представил свой новый альбом под названием You Finally Knew, записанный на знаменитой студии Abbey Road Studios. Он стал продолжением Stay EP, которая была выпущена ранее в этом году. В преддверии релиза Лоусон выпустил два сингла Waltz in B Minor и Prelude in D Major, которые сопровождали клипы с участием танцоров.

«Простая мелодия всегда будет сердцем произведения, независимо от вида инструмента, — утверждает Чэд Лоусон. — Прежде чем поставить палец на клавишу пианино, я сперва напеваю каждый фрагмент, без карандаша и бумаги. Если я не могу напеть и запомнить мелодию, она не попала в точку. Только после того, как мелодия прочно закрепилась в памяти, я решаю записать ее на бумагу. Как только мелодия готова, аккорды и аранжировка рисуются практически сами собой».

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.