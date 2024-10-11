Композитор Доминик Шарпеньте поделился новым произведением «Ether»

Французский композитор Доминик Шарпентье представил свою новую музыкальную композицию «Ether». Это произведение является частью его нового альбома, релиз которого запланирован на 6 декабря 2024 года.

«Ether» демонстрирует характерный для Шарпентье минимализм и эмоциональную глубину, сочетающуюся с мягкими звуками фортепиано. Новый сингл продолжает линию его творчества, где мелодии вдохновляются природой и красотой повседневной жизни. Как признанный мастер современной классики, Шарпентье остаётся верен своему стилю, создавая музыку, которая вызывает размышления и погружает в созерцание.