Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет

Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет19.11.24
В мире классической музыки произошло историческое событие: в одной из библиотек Нью-Йорка было обнаружено неизвестное ранее произведение великого польского композитора Фридерика Шопена. Вальс, написанный более 190 лет назад, вызвал восторг среди музыковедов и поклонников творчества композитора.
Как была сделана находка?
Открытие совершил сотрудник Моргановской библиотеки и музея в Манхэттене Робинсон Макклеллан, занимавшийся изучением архивов. Среди коллекции культурных артефактов он наткнулся на небольшую рукопись размером с карточку, на которой в углу значилось имя: Chopin.
Чтобы подтвердить подлинность находки, Макклеллан обратился к ведущему эксперту по Шопену, профессору Джеффри Каллбергу из Пенсильванского университета. «Когда я увидел это, у меня буквально отвисла челюсть», — рассказал Каллберг. После тщательного анализа бумаги, чернил и музыкального стиля специалисты подтвердили: это действительно рукопись Шопена, датируемая 1830–1835 годами, когда композитору было чуть за 20.
Особенности нового произведения
Обнаруженный вальс написан в тональности Ля минор и состоит из 48 тактов (с повторами около 80 секунд звучания). Музыка отличается от привычных произведений Шопена: композиция содержит необычные динамические указания, включая редкое для композитора тройное форте (максимальная громкость) в самом начале. При прослушивании произведения чувствуется влияние суровой польской зимы, которую сам Шопен, вероятно, пытался отразить в звуках.
Первая запись
Новый вальс Шопена был исполнен и записан известным китайским пианистом Лан Ланом для лейбла Deutsche Grammophon. Лан отметил, что произведение, хотя и несложное по исполнению, обладает подлинным духом Шопена. «Это не самая технически сложная музыка, но её стиль — квинтэссенция Шопена», — сказал пианист.
Музей планирует выставить оригинальную рукопись для широкой публики, а вальс станет доступен для изучения и исполнения другими музыкантами. Новая находка вдохновляет на дальнейшие исследования архивов, ведь не исключено, что в мире до сих пор скрываются другие забытые шедевры. А пока поклонники музыки смогут насладиться уникальной записью в исполнении Лан Лана и задуматься о том, какие ещё сюрпризы готовит история.
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