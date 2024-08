Композитор Карлос Сипа представил новый альбом The Book of Sounds. Композитор рассказывает о своей новой работе следующее:

«Я очень рад представить вам мой новый альбом под названием The Book of Sounds. The Book of Sounds (Das Buch der Klänge) — это цикл из 12 фортепианных пьес немецкого композитора Ганса Отте, написанный в период с 1979 по 1981 год, — произведение, которое вдохновляло меня на протяжении всей моей карьеры.

Для меня это был первый опыт работы над записью произведения другого композитора, и мне очень понравилось это сотрудничество, потому что эта музыка открыта для интерпретаций, и Отте предоставляет исполнителю большую свободу в нотации, позволяя привнести свои собственные эмоции и музыкальный стиль в исполнение.

Для этой записи я продолжил свою практику работы с разными фортепиано, используя Steinway Grand, Yamaha Upright и Yamaha CP-70, чтобы раскрыть все грани каждой пьесы.

Это было удивительное приключение, и я счастлив, наконец, поделиться этим альбомом с вами! Приятного прослушивания!»