Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria» с нового альбома Donau

Композитор отметил, что при работе над новой композицией «Bulgaria» из своего предстоящего альбома Donau он стремился передать атмосферу Болгарии, объединяя традиционную музыку этой страны и элементы собственного композиционного стиля.

«"Bulgaria" — это произведение, вдохновленное болгарской народной музыкой. Когда я начал работать над композицией, моя цель заключалась в том, чтобы перенести традиционный болгарский музыкальный стиль в мое собственное творчество. Я долго изучал этот жанр, что привело к созданию первого черновика, который был довольно сложным и насыщенным различными идеями. А затем я сократил этот черновой вариант до самой сути. В итоге, финальная версия свелась к струнному квартету, аккордеону и фортепиано».

Альбом Donau будет исследовать музыкальные мотивы Дунайского региона, и каждый трек отразит уникальные особенности мест, через которые проходит река.