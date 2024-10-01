Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria» с нового альбома Donau

01.10.24

В недавно опубликованном видео Флориан Кристл поделился подробностями создания сингла «Bulgaria», который вдохновлен его путешествиями по Восточной Европе.

Композитор отметил, что при работе над новой композицией «Bulgaria» из своего предстоящего альбома Donau он стремился передать атмосферу Болгарии, объединяя традиционную музыку этой страны и элементы собственного композиционного стиля.

«"Bulgaria" — это произведение, вдохновленное болгарской народной музыкой. Когда я начал работать над композицией, моя цель заключалась в том, чтобы перенести традиционный болгарский музыкальный стиль в мое собственное творчество. Я долго изучал этот жанр, что привело к созданию первого черновика, который был довольно сложным и насыщенным различными идеями. А затем я сократил этот черновой вариант до самой сути. В итоге, финальная версия свелась к струнному квартету, аккордеону и фортепиано».

Альбом Donau будет исследовать музыкальные мотивы Дунайского региона, и каждый трек отразит уникальные особенности мест, через которые проходит река.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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