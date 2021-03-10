Итальянский композитор представил первый выпуск своего нового проекта Ice Waves. Видео снято на озере Стаз недалеко от швейцарского городка Санкт-Мориц при участии фигуристки Фелиситас Джой Фишер. Алессандро Мартире играет на футуристическом рояле Waves в то время, как люди вокруг занимаются зимними видами спорта, дети катаются на коньках и санках со своими родителями, наслаждаясь живописными пейзажами замерзшего озера. На видео пианист исполняет произведение Heart из нового альбома Share The World, который он выпустил в прошлом году.

«Я люблю зиму и горы, когда планета и озера по всему миру покрываются льдом и снегом — некоторые из них представляют собой уникальную сцену. Вода — ключевой ингредиент жизни, она потрясающе выглядит как в жидкой, так и в твердой форме. Я никогда раньше не видел вокруг себя столько красоты и тишины. Зимой в Швейцарии снег лежит обычно на протяжении трех месяцев. Это высокогорное приключение привлекает бесчисленное количество альпинистов, желающих испытать свои силы на горе Энгадин и других вершинах швейцарских Альп. И в этом году у них появился новый друг — пианист-альпинист», — иронизирует Алессандро.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival