Оулавюр Арналдс и Джон Хопкинс выпустили сингл «Forever Held» в коллаборации с NASA31.10.24
Исландский музыкант и композитор Оулавюр Арналдс вместе с британским электронным композитором Джоном Хопкинсом выпустили сингл «Forever Held», созданный в сотрудничестве с NASA. Эта композиция, представляющая собой оркестровое произведение с аранжировками струнных инструментов от Арнальдса, была написана Хопкинсом специально для аудиовизуальной инсталляции Space for Earth, которая проходит в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, США. Цель этой инсталляции — предложить посетителям почувствовать хрупкость и красоту нашей планеты, глядя на неё из космоса.
В своём заявлении Хопкинс рассказал, что он стремился создать «нечто вечное», что позволит ощутить чувство защиты, которое дарит Земля. Композиция навеяна как размышлениями о роли человечества в судьбе планеты, так и творческими посланиями NASA в виде «любовных писем Земли к космосу», написанных креативным директором NASA и художником Эрикой Бернхард. Видеоклип на «Forever Held», также созданный Бернхард, передаёт образы Земли и космоса с помощью танцев, а образы формируются с использованием данных и изображений, полученных с телескопа Джеймса Уэбба и спутниковых снимков Земли.
Элементы проекта Space for Earth, в том числе отрывки видео и оригинальные письма, были выгравированы на NanoFiche-диске, который планируется отправить на Луну в рамках миссии NASA CLPS.
Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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