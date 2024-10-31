Исландский музыкант и композитор Оулавюр Арналдс вместе с британским электронным композитором Джоном Хопкинсом выпустили сингл «Forever Held», созданный в сотрудничестве с NASA. Эта композиция, представляющая собой оркестровое произведение с аранжировками струнных инструментов от Арнальдса, была написана Хопкинсом специально для аудиовизуальной инсталляции Space for Earth, которая проходит в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, США. Цель этой инсталляции — предложить посетителям почувствовать хрупкость и красоту нашей планеты, глядя на неё из космоса.

В своём заявлении Хопкинс рассказал, что он стремился создать «нечто вечное», что позволит ощутить чувство защиты, которое дарит Земля. Композиция навеяна как размышлениями о роли человечества в судьбе планеты, так и творческими посланиями NASA в виде «любовных писем Земли к космосу», написанных креативным директором NASA и художником Эрикой Бернхард. Видеоклип на «Forever Held», также созданный Бернхард, передаёт образы Земли и космоса с помощью танцев, а образы формируются с использованием данных и изображений, полученных с телескопа Джеймса Уэбба и спутниковых снимков Земли.

Элементы проекта Space for Earth, в том числе отрывки видео и оригинальные письма, были выгравированы на NanoFiche-диске, который планируется отправить на Луну в рамках миссии NASA CLPS.