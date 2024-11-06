Новый альбом Алана Сильвестри — Саундтрек к фильму «Здесь» режиссёра «Форреста Гампа»06.11.24
Американский композитор Алан Сильвестри представил саундтрек к фильму «Здесь» (ориг. Here) — новому проекту Роберта Земекиса, знаменитого режиссёра «Форреста Гампа».
«Здесь» рассказывает о жизни Ричарда Янга (Том Хэнкс) и его жены Маргарет (Робин Райт), исследуя ключевые моменты их жизни в рамках одного дома на протяжении одного столетия. Фильм снимали с единого ракурса: камера фиксирует пространство, которое отражает изменения главных героев, начиная с их молодости и заканчивая глубокой старостью.
Для фильма воссоединились ключевые фигуры, работавшие над «Форрестом Гампом»: композитор Алан Сильвестри, режиссёр Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот и оператор Дон Бёрджесс. Это сделало проект символичным возвращением к знаковым для зрителей темам времени, любви и личных трансформаций.
Новый саундтрек Сильвестри подчеркивает эмоциональные моменты истории, добавляя глубины сюжетным переходам между прошлым и настоящим. В записи саундтрека композитор использует мягкие фортепианные и оркестровые темы, придавая звуковому сопровождению атмосферу ностальгии и лёгкой меланхолии, свойственную стилистике Земекиса.
Премьера фильма «Здесь» состоялась на кинофестивале AFI Fest, а международный релиз намечен на 15 ноября.
Территория, на которой Алан чувствует себя наиболее уверенно — это легкий и пронзительно чувственный мелодизм, раскрывающий эмоциональную палитру фильма. Его нельзя назвать композитором авангардистом, меняющим каноны кинематографа. Он скорее консерватор и один из тех, кто, собственно, олицетворяет эти каноны. Подробнее с творчеством Алана Сильвестри можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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