Американский композитор Алан Сильвестри представил саундтрек к фильму «Здесь» (ориг. Here) — новому проекту Роберта Земекиса, знаменитого режиссёра «Форреста Гампа».

«Здесь» рассказывает о жизни Ричарда Янга (Том Хэнкс) и его жены Маргарет (Робин Райт), исследуя ключевые моменты их жизни в рамках одного дома на протяжении одного столетия. Фильм снимали с единого ракурса: камера фиксирует пространство, которое отражает изменения главных героев, начиная с их молодости и заканчивая глубокой старостью.

Для фильма воссоединились ключевые фигуры, работавшие над «Форрестом Гампом»: композитор Алан Сильвестри, режиссёр Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот и оператор Дон Бёрджесс. Это сделало проект символичным возвращением к знаковым для зрителей темам времени, любви и личных трансформаций.

Новый саундтрек Сильвестри подчеркивает эмоциональные моменты истории, добавляя глубины сюжетным переходам между прошлым и настоящим. В записи саундтрека композитор использует мягкие фортепианные и оркестровые темы, придавая звуковому сопровождению атмосферу ностальгии и лёгкой меланхолии, свойственную стилистике Земекиса.

Премьера фильма «Здесь» состоялась на кинофестивале AFI Fest, а международный релиз намечен на 15 ноября.