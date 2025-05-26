Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома

Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома26.05.25
Голландский пианист и композитор Юп Бевинг представил Solipsism Redux — переосмысленную версию своего дебютного альбома Solipsism, впервые выпущенного в 2015 году. Релиз приурочен к десятилетию пластинки, ставшей знаковой в жанре минималистичной фортепианной музыки.
Работа над Solipsism Redux началась с уединённого двухдневного пребывания композитора в лесной хижине его друга. Этот период позволил Бевингу заново пережить и осмыслить материал, написанный десять лет назад. Некоторые произведения он исполнял многократно за прошедшее десятилетие, другие же почти не возвращались в концертную практику. В новом прочтении композиции приобрели более медленные темпы и стали ещё более созерцательными, сохранив при этом фирменную минималистичную эстетику автора. Альбом включает 11 переосмысленных композиций.
«Solipsism стал началом десятилетнего исследования наших отношений с реальностью», — отмечает Бевинг. — «Я благодарен за всё, что узнал за это время, за людей, которых встретил, и за моменты покоя, которые эта музыка всё ещё приносит».
В январе 2025 года в зале ConcertLab в Утрехте была записана живая версия Solipsism Redux, в которой прозвучали обновлённые композиции. Это выступление также будет представлено публике в рамках кампании к юбилею альбома.
Solipsism Redux обещает стать не только ностальгическим жестом, но и самостоятельным художественным высказыванием, отражающим путь, пройденный Бевингом за последние десять лет.
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Нидерландский пианист Юп Бевинг (Joep Beving) подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире. К тому моменту, как композитора заметил лейбл Deutsche Grammophon, он прошел долгий путь от работы в рекламном бизнесе и сочинения музыки на кухне ночью, пока его семья спала. Выпустив свой дебютный альбом Solipsism ради забавы, он был сильно удивлен, когда количество прослушиваний на Spotify перевалило за 85 миллионов. Сегодня Юп — крайне востребованный композитор и автор нескольких успешных альбомов, проникновенной музыкой которого восторгаются куда большее количество поклонников. Подробнее с творчеством Юп Бевинга можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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