Юп Бевинг анонсировал Solipsism Redux — переосмысление дебютного альбома

Голландский пианист и композитор Юп Бевинг представил Solipsism Redux — переосмысленную версию своего дебютного альбома Solipsism, впервые выпущенного в 2015 году. Релиз приурочен к десятилетию пластинки, ставшей знаковой в жанре минималистичной фортепианной музыки.

Работа над Solipsism Redux началась с уединённого двухдневного пребывания композитора в лесной хижине его друга. Этот период позволил Бевингу заново пережить и осмыслить материал, написанный десять лет назад. Некоторые произведения он исполнял многократно за прошедшее десятилетие, другие же почти не возвращались в концертную практику. В новом прочтении композиции приобрели более медленные темпы и стали ещё более созерцательными, сохранив при этом фирменную минималистичную эстетику автора. Альбом включает 11 переосмысленных композиций.

«Solipsism стал началом десятилетнего исследования наших отношений с реальностью», — отмечает Бевинг. — «Я благодарен за всё, что узнал за это время, за людей, которых встретил, и за моменты покоя, которые эта музыка всё ещё приносит».

В январе 2025 года в зале ConcertLab в Утрехте была записана живая версия Solipsism Redux, в которой прозвучали обновлённые композиции. Это выступление также будет представлено публике в рамках кампании к юбилею альбома.

Solipsism Redux обещает стать не только ностальгическим жестом, но и самостоятельным художественным высказыванием, отражающим путь, пройденный Бевингом за последние десять лет.

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