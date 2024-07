Джеймс Ньютон Ховард — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер. В 70-х он выступал в составе рок-группы Mama Lion, работал сессионным музыкантом с Дианой Росс и Ринго Старром, а также гастролировал с Элтоном Джоном как клавишник и записал струнные аранжировки в нескольких его песнях, включая успешный хит Sorry Seems To Be The Hardest Word. В качестве продюсера и приглашенного музыканта Джеймс отметился на альбомах таких артистов как Джордж Бенсон, Toto, Чака Хан, Хулио Иглесиас, Род Стюарт и многих других.

В кино он дебютировал в 1985 году, написав музыку для черной комедии «Контора». С тех пор американец создал более 100 саундтреков к фильмам и стал лауреатом премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократным номинантом на «Оскар» и «Золотой глобус». В 2008 году он пополнил ряды почетных членов Королевской академии музыки в Лондоне и был назван композитором года по версии World Soundtrack Awards. Всего за один календарный год в прокат вышло четыре фильма, к которым Ховард приложил руку: «Темный Рыцарь» Нолана, «Явление» Найта Шьямалана, военная драма «Вызов» и комедия «Безумные деньги». Звуковая дорожка к «Темному рыцарю», написанная им в соавторстве с Хансом Циммером, принесла американцу первую награду от «Грэмми».

Джеймс относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Так, в фильме «Уайетт Эрп» Ховард показал, что способен писать музыку в духе вестерна, а для «Повелителя приливов» написал страстную любовную тему со множеством скрипок. В триллере «Беглец» он обратился к джазовому звучанию, а для «Переводчицы» сочинил полную саспенса музыку с использованием африканских барабанов и деревянной флейты. В саундтреке к картине «Красный воробей» Джеймс одновременно цитирует классические произведения Моцарта, Грига, Стравинского и отсылает к напряженным композициям Бернарда Херманна для фильмов Хичкока. Кроме того, многие из его работ отличаются мрачным, задумчивым настроением. К их числу можно отнести фильмы «Адвокат дъявола», «Майкл Клейтон» и целый ряд фильмов Найта Шьямалана.