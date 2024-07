Есть несколько занимательных теорий о связи между географией и музыкой. Так, например, музыка с использованием аккордеона популярна во многих портовых городах. По легенде, она получила распространение через аргентинских моряков, знакомивших с музыкой танго жителей тех мест и поселений, где швартовались их судна. В рамках подобных теорий есть и более прямые причинно-следственные связи. Например, влияние климата. Если южанам свойственна мелодичная, экспрессивная, зажигательная музыка, то жители северных стран, как правило, талантливы в сочинении музыки глубокой, созерцательной, медитативной. Сегодня Норвегия, Швеция, Дания, Исландия — страны-лидеры по части холодного джаза, электронной музыки, эмбиента, построка, неоклассики. В частности Исландия только за последние годы подарила миру целую плеяду интересных, самобытных композиторов, таких как Оулавюр Арналдс, Йохан Йоханнссон, Бен Фрост и Soley.

Тем временем, им в спину дышат их последователи — композиторы, чей международный успех уже не за горами. Один из самых ярких в этой плеяде артистов – саунд-продюсер, участник электронной группы Apparat Organ Quartet и талантливый пианист Ульвюр Эльдьяудн, которого критики регулярно сравнивают именно с Арналдсом. В сольной ипостаси музыкант питает слабость к аналоговым синтезаторам и классическим инструментам, объединяя эстетику раннего синти-попа со струнными аранжировками. Его произведения — это синтез вокодерного роботизированного вокала в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующего краут-рокового моторик-бита и устремленных ввысь оптимистичных мотивов, отсылающих к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты». Студийный дебют композитора Yfirvofandi увидел свет 2009 года, идеи которого спустя год получили развитие в Field Recordings: Music From The Ether. В 2017 году музыкант выпустил The Aristókrasía Project — концептуальный ретрофутуристический альбом о космических путешествиях, искусственном интеллекте, технологиях, затерянных утопиях и судьбе человечества.