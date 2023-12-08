Завораживающие и леденящие душу саундтреки к Хэллоуину

Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano) и «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE)

К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. «Тетрадь смерти» — настоящая драма с запредельной атмосферой, заставляющей смотреть снятый по мотивам манги Цугуми Обы сериал без отрыва от экрана. Смаковать каждый момент эпической битвы интеллектов двух гениев — Ягами Лайта и Эла — и следить за продуманными персонажами богов смерти синигами, каждый из которых проповедует свою философию, помогает столь же великолепно продуманная музыка Ёсихиса Хирано. В некоторых композициях можно услышать голоса хора Токийской филармонии. Музыку к «Тетради смерти» Ёсихиса Хирано написал в тесной связке со своим коллегой Хидеки Таниути (Taniuchi Hideki).

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