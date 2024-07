Завораживающие и леденящие душу саундтреки к Хэллоуину

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) и «Убийство на пляже» (Broadchurch)

Этот застенчивый исландец многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Прославился же Оулавюр отнюдь не музыкой к блокбастерам, а как автор саундтрека к детективному сериалу «Убийство на пляже», за который заслуженно получил престижную премию BAFTA. Тревожные, меланхоличные композиции сопровождают каждое расследование инспектора Алека Харди и сержанта Элли Миллер. А записанные совместно с вокалистом Арноуром Даном душещипательные песни So Close и So Far знают теперь не только преданные поклонники сериала.

Подробнее о композиторе в альманахе