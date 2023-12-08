Завораживающие и леденящие душу саундтреки к Хэллоуину

С каждым годом Хэллоуин находит все больше новых почитателей, заставляя тысячи людей наряжаться в костюмы нечисти и предаваться демоническому веселью. Подготовка к празднику будет неполноценной без важного нюанса — тематической музыки. Редакция «Неоклассики» вспоминает шедевральные хорроры и триллеры, зловещие и мистические саундтреки к которым держат в напряжении до последнего кадра и вызывают дрожь в костях и у живых, и у мертвых.
Ёсихиса Хирано (Yoshihisa Hirano) и «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE)
К сегодняшнему дню в послужном списке Ёсихиса Хирано накопились десятки саундтреков и аранжировок к телешоу, художественным фильмам, танцевальным и радиопостановкам. Широкую же известность композитор получил благодаря музыке к культовым аниме «Тетрадь смерти» (DEATH NOTE) и «Охотник х Охотник» (Hunter x Hunter). Атональность, импульсивные взрывы динамики, «стена звука», микс джазовой импровизации, гитарного дисторшна и китчевых элементов поп-музыки – вот те компоненты, что берет на вооружение Хирано в большинстве своих авангардных, смелых работ. «Тетрадь смерти» — настоящая драма с запредельной атмосферой, заставляющей смотреть снятый по мотивам манги Цугуми Обы сериал без отрыва от экрана. Смаковать каждый момент эпической битвы интеллектов двух гениев — Ягами Лайта и Эла — и следить за продуманными персонажами богов смерти синигами, каждый из которых проповедует свою философию, помогает столь же великолепно продуманная музыка Ёсихиса Хирано. В некоторых композициях можно услышать голоса хора Токийской филармонии. Музыку к «Тетради смерти» Ёсихиса Хирано написал в тесной связке со своим коллегой Хидеки Таниути (Taniuchi Hideki).
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Дэнни Элфман (Danny Elfman) и «Сонная лощина» (Sleepy Hollow)
Четыре «Оскара», три «Золотых глобуса», 14 премий «Сатурн» — количество наград этого американского композитора впечатляет. Дэнни Элфман долгое время играл в рок-группе Oingo Boingo, сочинил музыку к нескольким компьютерным играм, но широкую известность получил как автор завораживающих и глубоких оркестровок почти ко всем шедеврам мистификатора Тима Бертона. Среди самых ярких работ композитора — саундтрек к фильму «Сонная лощина». Оркестровая партитура объединяет темы волшебства и тьмы, которые неизменно украшают сюжеты режиссера. Большая часть музыки в «Сонной лощине» мрачна и напряженна. Элфман часто использует жутковатые струнные, призрачный вокал, зловещие духовые и ударные инструменты, чтобы передать сверхъестественный мистицизм бертоновской интерпретации классической сказки американского писателя Вашингтона Ирвинга.
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Александр Деспла (Alexandre Desplat) и «Заложник» (Hostage)
Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, универсал с невероятным диапазоном, тонким чувством музыкальности, изящным вкусом и выдающейся находчивостью. Двухкратный обладатель премии «Оскар» и «Грэмми», обладатель «Золотого Глобуса» и BAFTA. Автор музыки к блокбастерам «Гарри Поттер», «Валериан», «Операция Арго», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и к авторскому кино – «Король говорит», «Девушка из Дании», «Форма воды», «Резня», «Игра в имитацию». Криминальный боевик «Заложник» с Брюсом Уиллисом в главной роли — совершенно нетипичная работа для Александра Деспла, который привык работать в других жанрах кинематографа. Это тот самый случай, когда саундтрек способен существовать отдельно от фильма, при этом идеально вписываясь в сюжетный контекст. В «Заложнике» Деспла показал себя изобретательным композитором и применил довольно нетрадиционный для его творчества подход. Вместо того чтобы использовать классические оркестровки для придания напряженности, характерной для триллеров, он предпочел создать в фильме атмосферу первоклассного хоррора. Для этого, например, он использовал фортепиано и вокал своей дочери Антонии, благодаря которым ключевые повороты сюжета стали особенно тревожными.
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Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) и «Убийство на пляже» (Broadchurch)
Этот застенчивый исландец многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Прославился же Оулавюр отнюдь не музыкой к блокбастерам, а как автор саундтрека к детективному сериалу «Убийство на пляже», за который заслуженно получил престижную премию BAFTA. Тревожные, меланхоличные композиции сопровождают каждое расследование инспектора Алека Харди и сержанта Элли Миллер. А записанные совместно с вокалистом Арноуром Даном душещипательные песни So Close и So Far знают теперь не только преданные поклонники сериала.
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Бенджамин Уоллфиш (Benjamin Wallfisch) и «Оно» (It)
Бенджамин Уоллфиш — британский композитор, дирижер и пианист, член Королевской академии музыки в Лондоне, номинант на премию «Золотой глобус» за саундтрек к биографической драме «Скрытые фигуры», автор музыки более чем к 60 фильмам, среди которых «Шазам!», «Проклятие Аннабель», «Хеллбой» и «Бегущий по лезвию 2049». Уоллфиш также является автором мрачного саундтрека к последним двум частям триллера «Оно», экранизации одноименного романа американского писателя Стивена Кинга, рассказывающей о подростках, которых терроризирует Пеннивайз, существо, принимающее разные обличия, черпающее силу из их страхов, ненависти и разочарования. Тревожная музыка композитора, в которых преобладают резкие струнные и низкочастотная электроника, леденит кровь в жилах и весьма удачно сопровождает самые пугающие и волнительные моменты картин, при помощи одних только музыкальных средств наводя на зрителя всепоглощающий ужас.
Абель Коженевский (Abel Korzeniowski) и «Страшные сказки» (Penny Dreadful)
К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Пан Коженевский — известный приверженец богатых, возвышенных симфонических аранжировок. Его выверенные и в то же время невероятно чувственные мелодии идеально вписываются в мрачную, мистическую атмосферу викторианской Англии, в которой разворачиваются действия сериала «Страшные сказки». После просмотра в памяти надолго останутся головокружительные вальсы, под которые танцевали Лили с Дорианом или Итан с Ванессой.
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Чарли Клаузер (Charlie Clouser) и «Пила» (Saw)
Чарли Клаузер — американский клавишник, продюсер, экс-участник индустриальной рок-группы Nine Inch Nails в 1994-2000 годах, также сотрудничал с Rob Zombie, Marilyn Manson и White Zombie. В 1997 году был дважды номинирован на премию «Грэмми» за лучшее исполнение метала. Вместе с Трентоном Резнором работал над саундтреком к фильму «Прирожденные убийцы». Но прославился Чарли как композитор кино и телевидения, среди главных достижений которого музыка к популярным хоррорам «Пила» и «Американская история ужасов». Партитуры ко всем фильмам знаменитой кинофраншизы Джеймса Вана состоят из разрозненного сочетания оркестровой музыки и электронных звуковых элементов, любовь к которым досталась в наследство композитору от Nine Inch Nails. Для каждой части Чарли создавал несколько новых композиций, однако многие его наработки были повторно использованы и в последующих фильмах, часто в измененной форме. Во многом именно напористая и напряженная музыка Клаузера помогла создать феноменальную, неповторимую атмосферу нависающего над героями фильмов страха.
Чарльз Бернштейн (Charles Bernstein) и «Кошмар на улице вязов» (A Nightmare on Elm Street)
Чарльз Бернштейн — выпускник престижной Джульярдской школы, невероятно продуктивный композитор, сочинивший музыку к более чем ста кинофильмам и телесериалам, в числе которых классика жанра ужасов «Кошмар на улице вязов», «Сущность», «Любовь с первого укуса», снятый по рассказам Стивена Кинга «Куджо», а также множество комедий, драм и боевиков. За музыкальное сопровождение к исторической драме «Рабство: Правдивая история Фанни Кимбл» и приключенческому сериалу «Морской волк» был номинирован на премию «Эмми». Чарльз известен прежде всего как автор музыки к первому каноническому хоррору «Кошмар на улице вязов» режиссера Уэса Крэйвена про изуродованного маньяка в шляпе и с ножами на своей перчатке по имени Фредди Крюгер. Примечательно, что из-за скромных бюджетов фильма Бернштейн сочинял завораживающую и нагнетающую музыку только лишь с помощью синтезаторов и компьютерных программ. Для достижения напряженной атмосферы сюжета в партитуре используются много мрачных, холодных металлических текстур, часто с большой задержкой или реверберацией.
Клинт Мэнселл (Clint Mansell) и «Призраки» (Wind Chill)
Клинт Мэнселл за последние 20 лет записал музыку более чем к 40 фильмам — сплошь блокбастеры для мирового проката. Среди самых преданных поклонников его композиторского мастерства — режиссеры Даррен Аронофски и Дункан Джонс. Не сторонится Мэнселл и экспериментов: пронизывающе неземная музыка британца звучит и в анимационном фильме про Ван Гога, и в популярной видеоигре Mass Effect 3. Самым значительным произведением в карьере композитора по-прежнему является саундтрек к драме «Реквием по мечте», который вмиг обрел статус классики современности. Триллер «Призраки» не получил широкой популярности в России, хотя по сравнению с большинством хорроров работа режиссера Грегори Джейкобса заслуживает уважения. В первую очередь благодаря саундтреку, великолепно передающему остроту сюжета. Клинт Мэнселл выступил настоящим ювелиром, сопроводив резкие пугающие моменты и окутанную мистикой атмосферу соответствующими звуковыми эффектами и набором инструментов, которые держат в напряжении до последнего кадра.
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Акира Ямаока (Akira Yamaoka) и «Сайлент Хилл» (Silent Hill)
Японского композитора Акиру Ямаоку по праву считают королем хоррора и Анджело Бадаламенти мира видеоигр. В его музыке присутствуют влияния дарк-эмбиента, нойза, индастриала и трип-хопа — очень нетипичных жанров для игровой индустрии. Сложные электронные текстуры, тревожные переливы гитары, гипнотизирующий вокал — Ямаока как никто другой умеет создать мрачную атмосферу и по-настоящему напугать. За 16 лет сотрудничества с разработчиками японской компании Konami он написал целый ряд саундтреков, ставших легендарными. В первую очередь, речь идет о культовой серии игр Silent Hill, для которой японец написал почти всю музыку и звуковые эффекты. Кроме того, начиная с третьей части, он выполнял роль продюсера и стал композитором одноименного фильма по мотивам игры. Во многом благодаря японскому композитору этой франшизе навсегда обеспечено место в золотом фонде истории видеоигр и сердцах геймеров.
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Анджело Бадаламенти (Angelo Badalamenti) и «Твин Пикс» (Twin Peaks)
Композитор Анджело Бадаламенти написал более 70 саундтреков к фильмам и сериалам и работал с артистами ранга Дэвида Боуи, Пола Маккартни, Майкла Джексона и Нины Симон. В 2011 году он был удостоин высшей почести — премии Генри Манчини от американского сообщества композиторов. Тем не менее, говоря о Бадаламенти, в первую очередь всегда вспоминают музыку к сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча. Именно она сделала его лауреатом «Грэмми» и принесла репутацию гения. Мистический джаз — такое же действующее лицо вселенной «Твин Пикс», как Лора Палмер или агент Купер. Стоит услышать пару завораживающих аккордов главной темы, как тут же накатывает волна ностальгии и в памяти рисуется мрачный, таинственный мир того самого городка. Кстати, роскошная мелодия из титров родилась всего за 20 минут. Линч сидел рядом с Бадаламенти, пока тот играл на пианино, и описывал ему страшную сцену в темном лесу. Закончив свой рассказ, режиссер обнял композитора и произнес: «Анджело, это и есть Твин Пикс!».
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