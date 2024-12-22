Ян Тирсен поделился музыкальным видео к синглу Ninnog at Sea

Ян Тирсен поделился музыкальным видео к синглу Ninnog at Sea22.12.24
Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен представил музыкальное видео к своему новому синглу «Ninnog at Sea». Трек стал одним из первых треков с его грядущего альбома Rathlin from a Distance | The Liquid Hour, релиз которого запланирован на 4 апреля 2025 года.
«Ninnog at Sea» собрал морские впечатления Яна Тирсена, накопленные во время его парусного тура 2023 года. Это произведение передаёт моменты надежды и тяги к изменению. Видео к треку снял режиссёр Мурат Гёкмен, давний соратник Тирсена.
Новый альбом Яна Тирсена состоит из двух частей, которые отражают разные грани творчества композитора:
Rathlin from a Distance — восемь фортепианных композиций, созданных как медитации на темы личности и осознанности. The Liquid Hour — пластичная смесь электронной и психоделической музыки, основанной на рефлексии.
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