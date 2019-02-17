Французский мультинструменталист, автор музыки к фильму «Амели» выпустил альбом «ALL». Релиз увидел свет на лейбле Mute Records 15 февраля. Как и предыдущий лонгплей «EUSA», он затрагивает тему взаимодействия человека с природой. В записи некоторых треков приняли участие приглашенные вокалисты и были использованы полевые записи, сделанные за пределами бретонской студии композитора. По его задумке, альбом должен отвлечь слушателя от социальных сетей и обратить внимание на красоту окружающего мира.

Для трека «Erc’h» Тирсен записал пение птиц, обитающих в полях и на деревьях за Колледжем Шумахера в Девоне, где композитор и его сын посещают курсы по экологии. В «Tempelhof», названном в честь бывшей нацистской авиабазы, ныне крупнейшего центра беженцев в Германии, горечь утраты и ностальгию передают детский смех и скрежет велосипедных спиц. Для записи скрипичной партии в «Usal Road» Ян специально преодолел Атлантический океан и даже рисковал жизнью в национальном парке Редвуд в Калифорнии, спасаясь от погони горного льва.

Накануне выхода альбома Ян Тирсен опуликовал клип на композицию «Tempelhof», снятый в студии The Eskal, которую композитор построил в заброшенном клубе на острове Ушанте, расположенном в кельтском море между Бретанью и Корнуоллом.