Шин Джихо всегда вызывал особую симпатию у российской публики. Прошлой осенью он выступил в России с долгожданными концертами. Главный романтик и звезда корейской инструментальной музыки исполнил свои лучшие произведения и ранее неизданный материал. В данный момент композитор готовит к выходу свой новый альбом. В чем секрет его невероятной харизмы и какие чувства питает виртуозный пианист к нашей стране — в эксклюзивной беседе композитора “Неоклассике”.



Читайте блиц-интервью Шина Джихо на нашем сайте: https://neoclassica.ru/jiho/shin-blitz

