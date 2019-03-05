Далекая Азия всегда манила загадочностью и утонченным изяществом. Справедливо это и в отношении неоклассики. Азиатские композиторы славятся пленительной текучестью музыкальных линий, слегка терпким колоритом и художественным мышлением, устремленным к лаконичным формам выражения. В их произведениях нередко прослеживается нарочитый синтез восточной и западной музыкальной мысли, цитирование богатого опыта европейских и американских композиторских школ.



Вышла статья «Неоклассики из Азии, покорившие мир» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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