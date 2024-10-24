Выставка Рюити Сакамото «seeing sound, hearing time» пройдет в Токийском музее в декабре

24.10.24

В декабре 2024 года в Токийском музее современного искусства откроется масштабная выставка «seeing sound, hearing time», посвященная творчеству известного японского композитора и художника Рюити Сакамото. Это первая выставка в Японии, полностью фокусирующаяся на крупных инсталляциях художника, и она будет проходить с 21 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года.

Выставка призвана продемонстрировать путь Сакамото как пионера в создании трехмерных звуковых инсталляций. На протяжении своей карьеры с 2000-х годов он активно работал над проектами, которые интегрируют звук в выставочные пространства, сотрудничая с различными художниками. Посетители смогут увидеть как его знаменитые работы, так и новую инсталляцию, задуманную самим Сакамото до его ухода из жизни, а также хронику его творческих достижений.

Эта выставка также будет включать в себя динамично организованные пространственные конструкции, которые будут размещены как внутри, так и снаружи музейного комплекса. Сакамото оставил после себя значительное наследие, и данное мероприятие позволит глубже понять его подход к искусству и звуку, а также влияние его творчества на современное искусство.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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