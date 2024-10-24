В декабре 2024 года в Токийском музее современного искусства откроется масштабная выставка «seeing sound, hearing time», посвященная творчеству известного японского композитора и художника Рюити Сакамото. Это первая выставка в Японии, полностью фокусирующаяся на крупных инсталляциях художника, и она будет проходить с 21 декабря 2024 года по 30 марта 2025 года.

Выставка призвана продемонстрировать путь Сакамото как пионера в создании трехмерных звуковых инсталляций. На протяжении своей карьеры с 2000-х годов он активно работал над проектами, которые интегрируют звук в выставочные пространства, сотрудничая с различными художниками. Посетители смогут увидеть как его знаменитые работы, так и новую инсталляцию, задуманную самим Сакамото до его ухода из жизни, а также хронику его творческих достижений.

Эта выставка также будет включать в себя динамично организованные пространственные конструкции, которые будут размещены как внутри, так и снаружи музейного комплекса. Сакамото оставил после себя значительное наследие, и данное мероприятие позволит глубже понять его подход к искусству и звуку, а также влияние его творчества на современное искусство.