Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, культурный центр с богатой историей и насыщенной разнообразными событиями жизнью. В границах города расположились более 250 театров и 65 великолепных концертных площадок, многие их которых оснащены по последнему слову техники и отвечают высочайшим международным стандартам. В нашем обзоре представлены лучшие концертные залы столицы, которые стоит посетить каждому поклоннику неоклассики.



Вышла статья «Пять концертных залов в Москве, которые стоит посетить» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/moscowconcerthalls